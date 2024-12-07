Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kırşehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kırşehir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırşehir'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kaman Kaymakamlığı ve Kaman Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakamlık Ziyareti

Programı dahilinde Kaman ilçesine giden Yılmaz, burada Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya ile bir araya geldi. Yılmaz, kaymakamlıkta kente ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Belediyeye Ziyaret

Daha sonra Kaman Belediyesine geçerek Başkan Emre Demirci ile bir süre görüştü. Ziyareti esnasında Yılmaz’a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da eşlik etti.