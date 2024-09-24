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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen Belediyesini Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz, Menemen Belediyesi'nde halkla buluşarak sorunları dinledi ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Menemen ilçesini ziyaret ederek burada belediye yetkilileriyle bir araya geldi.

Karşılama Töreni

Belediye binası önünde yapılan karşılamada, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve ilçe protokolü yer aldı. Yılmaz, iki yöresel kıyafetli çocuğun kendisine çiçek takdim etmesiyle karşılandı.

Vatandaşlarla Sohbet

Yılmaz, belediye binası önünde kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. Akşam saatlerine rağmen halkın ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

"Başkanımız sizin hizmetinizde, biz de elimizden ne geliyorsa başkanımızın yanındayız. Buranın sorunlarını, sıkıntılarını gidermek, varsa eksiklerimizi tamamlamak açısından ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu akşam vakti büyük bir moral verdiniz. Dualarınızı eksik etmeyin. Birlik, beraberlik içinde, gönül birliği, kader birliği içinde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bazı sorunlar, sıkıntılar her zaman olabilir. Bize düşen onları aşmak, o sorunları da aşıp inşallah daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

Başkanlık Makamında Görüşmeler

Yılmaz, daha sonra belediye personeliyle sohbet etti ve ardından başkanlık makam odasına geçti. Bu ziyaret sırasında Yılmaz'a, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 3) hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 3) hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 3) hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 3) hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 3) hazır bulundu.

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