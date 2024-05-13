Bist 100
10.217,43 0%
DOLAR
32,22 0,02%
EURO
34,78 -0,25%
ALTIN
2.414,94 -0,71%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Öğretmene şiddete yönelik taslak metni TBMM’ye gelecek”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarını engellemek için eni bir taslak metni üzerinde çalışıldığını ve yakın zamanda bu metnin TBMM’ye sunulacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Öğretmene şiddete yönelik taslak metni TBMM’ye gelecek”

Son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artması ve özel bir lisenin müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni bir taslak metin üzerinden çalışıldığını duyurdu. Yılmaz, “Hazırlanan taslakta, eğitimcilere yönelik şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılması ve cezaların yüzde 50 oranında artırılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Eğitim çalışanlarına yönelik olan bu şiddet eylemleri kabul edilemez. Eğitimcilere yapılan her saldırı, ülkenin geleceğinedir. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için daha fazla caydırıcı tedbirler alacağız. Cezaları artıracak bir yasal düzenlemeyi gündemimize aldık. Soruna kalıcı ve köklü bir çözüm sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden bir taslak metin çalışıldığını ifade ede Yılmaz, metnin ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Yılbaşından sonra bu sabah yeni zam yürürlüğe girdi: 08.00'da o liste güncellendi

Merkez Bankası son dakika duyuruldu! O yasak tamamen kaldırılıyor

Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Altın yatırımcılarını şenlendiren müjde geldi! Sonunda oh çekecekler

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi