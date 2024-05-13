Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Öğretmene şiddete yönelik taslak metni TBMM’ye gelecek”

Son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artması ve özel bir lisenin müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni bir taslak metin üzerinden çalışıldığını duyurdu. Yılmaz, “Hazırlanan taslakta, eğitimcilere yönelik şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılması ve cezaların yüzde 50 oranında artırılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili yaptığı açıklamadan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Eğitim çalışanlarına yönelik olan bu şiddet eylemleri kabul edilemez. Eğitimcilere yapılan her saldırı, ülkenin geleceğinedir. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının önüne geçmek için daha fazla caydırıcı tedbirler alacağız. Cezaları artıracak bir yasal düzenlemeyi gündemimize aldık. Soruna kalıcı ve köklü bir çözüm sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden bir taslak metin çalışıldığını ifade ede Yılmaz, metnin ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulacağını belirtti.