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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Rezerv artışı ve yabancı sermaye girişleri dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin rezervlerindeki artışın ve yabancı sermaye girişlerinin dezenflasyon sürecine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Rezerv artışı ve yabancı sermaye girişleri dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi programı paylaşımı: Ekonomi programın etkilerini finansal piyasalarda göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ülkenin ekonomik durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yabancı sermaye girişlerinin ve rezervlerdeki artışın dezenflasyon sürecine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımında, yabancı yatırımcının Türkiye'ye duyduğu güvenin artmasıyla birlikte sermaye girişlerinin arttığını belirtti. Bu durumun Türk ekonomisi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl seçim öncesinde yüksek seviyelere çıkan CDS risk priminin düşüşe geçtiğini ve rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artışın son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve bu durumun dezenflasyon sürecine olumlu yansımaları olacağını belirtti. Ayrıca, finansal piyasalarda ve reel sektörde uygulanan programın etkilerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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