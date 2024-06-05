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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye'ye yapılan yatırımlar kazandırıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin cazip yatırım ortamını vurgulayarak, uluslararası yatırımcıların ülkeye kazandıracağını ve kazanacağını belirtti. Yılmaz ayrıca, ülkenin hedeflerine yönelik yapılan stratejik adımları ve gelecek planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 22:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Türkiye'ye yapılan yatırımlar kazandırıyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Yatırım Günleri programında konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için her zaman cazip bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, güçlü altyapısı ve ekonomik potansiyeliyle öne çıktığını ifade etti. Ayrıca, siyasi istikrar ve öngörülebilirliğin sağlanmasıyla birlikte ülkenin yatırımcılar için güvenilir bir ortam sunduğunu belirtti.

Geçen yıl uluslararası doğrudan yatırımların 1,3 trilyon dolar civarında olduğunu ancak Türkiye'nin bu alandaki payının artabileceğini belirten Yılmaz, ülkenin jeostratejik konumu ve nitelikli insan kaynağıyla yatırımlar için ideal bir yer olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılda liderlik reformlarıyla uluslararası yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya odaklandığını ve bu çabaların ülkenin uluslararası doğrudan yatırım girişini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin artık uluslararası şirketlerin üretim faaliyetlerine, AR-GE merkezlerine ve tasarım ekiplerine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Yılmaz, ülkenin ekonomik olarak daha rekabetçi hale geldiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümü hedeflediğini ve uluslararası yatırımcıları bu alanlarda teşvik etmeyi planladığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin uluslararası doğrudan yatırım stratejisini güncelleyerek küresel sermaye pastasındaki payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Son olarak, Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, ülkeye yapılacak yatırımların kazançlı olacağını belirtti.

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