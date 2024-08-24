Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MHP Lideri Nikah Şahidi Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Nikah Şahidi Oldu

Ankara'da gerçekleştirilen bir nikah töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun kızı İrem Aksu ve Fırat Lala çifti için nikah şahitliği yaptı.

Nikah Töreni Ankara'da Gerçekleşti

İrem Aksu ve Fırat Lala'nın nikah merasimi, istenilen mutluluğun pekiştirildiği anlara ev sahipliği yaptı. Bu özel gününde çiftin yanında, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan da yer aldı.

Cevdet Yılmaz’dan Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tören sonrası sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte katıldığımız nikah merasiminde, İsmail Faruk Aksu'nun sevgili kızı İrem ve eşi Fırat’a bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Aksu ve Lala ailelerini kutluyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 5) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sol 4), MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun (sol 3) kızı İrem Aksu (sağ 5) ile Fırat Lala (sağ 6) çiftinin nikah şahitliğini yaptı.