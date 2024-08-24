Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MHP Lideri Nikah Şahidi Oldu

Cevdet Yılmaz ve Devlet Bahçeli, İrem Aksu ve Fırat Lala çiftinin nikahında şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldular.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MHP Lideri Nikah Şahidi Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Nikah Şahidi Oldu

Ankara'da gerçekleştirilen bir nikah töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun kızı İrem Aksu ve Fırat Lala çifti için nikah şahitliği yaptı.

Nikah Töreni Ankara'da Gerçekleşti

İrem Aksu ve Fırat Lala'nın nikah merasimi, istenilen mutluluğun pekiştirildiği anlara ev sahipliği yaptı. Bu özel gününde çiftin yanında, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan da yer aldı.

Cevdet Yılmaz’dan Kutlama Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tören sonrası sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte katıldığımız nikah merasiminde, İsmail Faruk Aksu'nun sevgili kızı İrem ve eşi Fırat’a bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Aksu ve Lala ailelerini kutluyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 5) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sol 4), MHP...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 5) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sol 4), MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun (sol 3) kızı İrem Aksu (sağ 5) ile Fırat Lala (sağ 6) çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!