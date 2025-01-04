Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024'te Milli Gelir 1,3 Trilyon Dolar Olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 Hedeflerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da ekonomi basını ile düzenlediği toplantıda, 2024 yılı itibarıyla milli gelir büyüklüğünün 1,3 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti. Yılmaz, geçen yıl temel makroekonomik göstergelerdeki öngörü ve hedeflerin önemli oranda gerçekleştiğini vurguladı.

Parlamentodaki Düzenlemeler ve İklim Değişikliği Taslağı

Yılmaz, çalışma hayatı, sağlık, yargı, turizm, enerji ve madencilik alanlarındaki düzenlemelerin geçen yıl TBMM tarafından kanunlaştığını ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliği ile ilgili hazırlanan taslağın da yakında teklif haline geleceğini aktardı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantıları Devam Edecek

Yılmaz, 2024 yılı boyunca toplam 10 Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştireceklerini belirtirken, ilk toplantının Şanlıurfa’da yapıldığını, ikincisinin ise 24 Ocak’ta Konya’da planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Binası Ocak Sonunda Hazır

KKTC’deki projelere değinen Yılmaz, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açıldığını ve Cumhurbaşkanlığı binasının Ocak sonunda hizmete girmesinin beklendiğini söyledi.

2024'te Beklenen Ekonomik Performans

Büyüme beklentilerinin %3,5, kişi başına gelir tahmininin ise 15 bin 500 dolar civarında olacağını belirtirken, cari açığın %1'in altında gerçekleşeceğini öngördüğünü ifade etti.

Yüksek Kamusal Borçluluk Oranı ile İlgili Veriler

Yılmaz, kamu borcunun milli gelire oranının %26 civarında olduğunu, bu rakamın Avrupa Birliği standartlarının oldukça altında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin borçluluğunun düşük seviyelerde olduğunu belirterek TCMB'nin brüt rezervlerindeki iyileşmelere de dikkat çekti.

Dezenflasyon Süreci ve İstihdamdaki Gelişmeler

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini açıklayan Yılmaz, 2024 yılı sonunda enflasyon oranının daha makul seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, işsizlik oranlarının tek haneli rakamlarda seyrettiğini ve istihdamda 1 milyondan fazla artış yaşandığını duyurdu.

Sonuç

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin geleceği için umut verici bir tablo çizerken, küresel ekonomik zorluklara rağmen ülkenin güçlü makroekonomik verilerini ve büyüme stratejilerini oluşturmayı sürdüreceklerini vurguladı.