Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nı Kamuoyuna Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeni OVP'yi Tanıttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Dönemi Orta Vadeli Programı'nı (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yılmaz, 2024 yılı için bölgede artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle büyüme oranının %3,5 olmasının beklendiğini belirtirken, önceki OVP tahmininin de %0,5 oranında revize edildiğini aktardı.

2024 Yılı Hedefleri

Yılmaz, yılın ilk yarısında 36 eylem planlandığını ve bunlardan 24'ünün tamamlandığını duyurdu. İklim Kanunu, Katılım Finans Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gibi önemli düzenlemelerin hazırlık süreçlerinin tamamlandığını ifade ederek, bu düzenlemelerin önümüzdeki dönemde Meclis gündemine geleceğini açıkladı.Ekonomik Hedefler

2025-2027 OVP'sinin temel hedefleri arasında enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve toplumda gelir dağılımının daha adil hale getirilmesi bulunuyor. Yılmaz, sürdürülebilir ekonomik büyüme için yapısal reformların önemine vurgu yaparak, bu reformlarla ülkenin yüksek gelirli serisine katılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Politika Alanları

Yılmaz, öncelikli reform alanlarını sekiz ana başlıkla destekleyeceklerini belirtti:

Makroekonomik ve finansal istikrar

Kamu mali reformları

AR-GE ve yenilikçilik

Yeşil ve dijital dönüşüm

Beşeri sermaye ve işgücü piyasası

İş ve yatırım ortamı iyileştirmeleri

Kayıtdışılığın azaltılması

Küresel ekonomik durumu değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin küresel ticaret içindeki yerinin önemine dikkat çekti. Özellikle AB ve MENA bölgesinin Türkiye'nin dış ticaretinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Yılmaz, Türkiye için emtia fiyatlarının normalleşmesinin büyük bir avantaj olduğunu açıkladı.

Sonuç ve İstihdam Hedefleri

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 44,2 trilyon lira, kişi başına gelirin ise 15.551 dolar olması bekleniyor. Yılmaz, OVP süresince ilave 2,3 milyon istihdam oluşturulmasını öngördüklerini, bu hedeflerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti.