Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçe Görüşmelerinde Ekonomik Başarıları Vurguladı

Güvenlik ve Ekonomik Başarılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güvenlik koşullarının pekiştiğini ve ekonomide çok ciddi bir gelişme kaydedildiğini belirtti.

İstihdamda Rekor Artış

Yılmaz, işsizlik oranının Ekim ayında yüzde 8,8 olduğunu vurgulayarak, son bir yılda 1 milyon 31 bin insanın yeni iş imkânına kavuştuğunu söyledi. Toplam istihdamın 33 milyon seviyesine geldiğini ifade eden Yılmaz, bu rakamın 2005 yılında sadece 19 milyon olduğunu hatırlattı.

Tarımda Önemli Gelişmeler

Hafta sonu Şanlıurfa'da duyurulacak yeni GAP Eylem Planı’na değinen Yılmaz, 2002’de 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin 2023 yılında 68,5 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca tarım ve gıda ürünleri ihracatının 4 milyar dolardan 21,8 milyar dolara çıktığını aktaran Yılmaz, sulanan alanların da 2,3 milyon hektardan 7,1 milyon hektara ulaştığını açıkladı.

Turizm ve Ekonomi

Yılmaz, bu yıl beklenen 61 milyon turistin Türkiye’yi ziyaret etmesini ve 60 milyar dolar turizm geliri elde edilmesini öngördüğünü söyledi. Turizmin, cari açığı azaltan en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Sosyal Konut ve Ulaşım Hamleleri

Sosyal konut projelerine öncelik vereceklerini belirten Yılmaz, enerji verimliliği ve afetlere dayanıklılığı da göz önünde bulunduracaklarını kaydetti. Ulaşımda demiryollarına odaklanacaklarını vurgulayan Yılmaz, hızlı tren projeleri üzerinde çalışmaların hız kazanacağını bildirdi.

Dijital Dönüşüm ve Öncelikler

Yılmaz, 2025-2030 arasında Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşümü kaçırmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu dönüşüm ile daha düşük karbonla üretim yapılarak, ekonomik büyümeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Güvenli Ortam ve Kalkınma

Türkiye'nin güvenlik odaklı bir dönem geçirdiğini, ancak buna rağmen önemli ekonomik başarılar sağladığını kaydeden Yılmaz, güvenli bir ortam olmadan demokrasi ve kalkınmanın mümkün olmadığını söyledi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bu alanlardaki yatırımların arttığını vurguladı.

Uluslararası Politika ve Dayanışma

Gazze'deki gelişmelere değinen Yılmaz, Türkiye'nin insani yardımlar yönünden en çok katkı yapan ülke olduğunu belirtti. Ayrıca Suriye halkının bağımsız bir şekilde geleceğini inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, Türkiye'nin demokratik değerleri korumak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Sonuç olarak, Yılmaz, Hükümetin ülkeyi her alanda ileri taşımak için gece gündüz çalışacağını ve Türkiye Yüzyılı'nın ikinci bütçesinin hayırlı olmasını diledi.