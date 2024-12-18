Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini Değerlendirdi: Asgari Ücret ve Savunma Sanayisi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Özellikle küçük işletmelerin, emek yoğun işletmelerin, yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli" dedi.
Bütçenin Dağılımı ve Öncelikler
Your Yılmaz, 2018 yılı bütçesi ile bugünü karşılaştırarak, "2018 yılında Cumhurbaşkanlığının bütçe içindeki payı yüzde 0,11 iken, bugünkü durum itibarıyla bu oran %0,11 olarak kalmıştır" vurgusunu yaptı. Planlama üzerine yapılan tartışmalara katılan Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın önemine değinerek, serbest piyasaya açık, demokratik bir sistemle bütünleşen stratejik bir planlamayı benimseyeceklerinin altını çizdi. Yılmaz, 29 Aralık'ta Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde yeni bölge eylem planını açıklayacaklarını belirtti. Savunma sanayisindeki ilerlemeleri öne çıkaran Yılmaz, dışa bağımlılığın %80'den %20'ye düşürüldüğünü belirtti. Altay tankının gecikmeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, 2025 yılı ağustos ayında Altay tanklarının seri üretime başlamasını hedeflediklerini açıkladı. Yılmaz, "Tarihimizde ilk defa bir AB ve NATO üyesi ülkeyle askeri gemi ihracat sözleşmesi yapıldı" dedi. Medya ile ilgili eleştiriler üzerine, Türkiye'deki medya çeşitliliğinin önemli olduğunu vurguladı. Varlık Fonu ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın denetlenmediğine dair eleştirilere yanıt veren Yılmaz, bağımsız denetimlerin yapıldığını belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin kamu borç oranının Avrupa ortalamalarının altında olduğunu ifade ederek, faiz bütçesinde geçen yıllara oranla önemli bir düşüş sağlandığını belirtti. Asgari ücretle ilgili müzakerelerin devam ettiğini ve küçük işletmeleri korumak adına dengeli bir gelişimin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, çalışanların refahını artırmak için verimliliği artıracak politikaları sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.
Bütçe Karşılaştırmaları ve Geçmiş ile Güncel Durum
Planlama ve Stratejik Yaklaşımlar
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Yeni Eylem Planı
Savunma Sanayisindeki Gelişmeler
Askeri Gemi İhracı ve Medya Eleştirileri
Denetim ve Kamu Kurumları Üzerine Açıklamalar
Ekonomik Durum ve Politika Vurguları
Çalışanların Refahı ve Asgari Ücret Üzerine Çalışmalar
Yılmaz, 2018 yılı bütçesi ile bugünü karşılaştırarak, "2018 yılında Cumhurbaşkanlığının bütçe içindeki payı yüzde 0,11 iken, bugünkü durum itibarıyla bu oran %0,11 olarak kalmıştır" vurgusunu yaptı.
Planlama üzerine yapılan tartışmalara katılan Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın önemine değinerek, serbest piyasaya açık, demokratik bir sistemle bütünleşen stratejik bir planlamayı benimseyeceklerinin altını çizdi.
Yılmaz, 29 Aralık'ta Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde yeni bölge eylem planını açıklayacaklarını belirtti.
Savunma sanayisindeki ilerlemeleri öne çıkaran Yılmaz, dışa bağımlılığın %80'den %20'ye düşürüldüğünü belirtti. Altay tankının gecikmeleri hakkında bilgi veren Yılmaz, 2025 yılı ağustos ayında Altay tanklarının seri üretime başlamasını hedeflediklerini açıkladı.
Yılmaz, "Tarihimizde ilk defa bir AB ve NATO üyesi ülkeyle askeri gemi ihracat sözleşmesi yapıldı" dedi. Medya ile ilgili eleştiriler üzerine, Türkiye'deki medya çeşitliliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Varlık Fonu ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın denetlenmediğine dair eleştirilere yanıt veren Yılmaz, bağımsız denetimlerin yapıldığını belirtti.
Yılmaz, Türkiye'nin kamu borç oranının Avrupa ortalamalarının altında olduğunu ifade ederek, faiz bütçesinde geçen yıllara oranla önemli bir düşüş sağlandığını belirtti.
Asgari ücretle ilgili müzakerelerin devam ettiğini ve küçük işletmeleri korumak adına dengeli bir gelişimin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, çalışanların refahını artırmak için verimliliği artıracak politikaları sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.