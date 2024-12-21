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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'de Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin ekonomik durumu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesini TBMM'de Açıkladı

2025 Bütçe Görüşmeleri Sonunda Yılmaz'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulunda konuşarak, 2024'teki rezerv artışını vurguladı. Yılmaz, "Geçen yıl mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervimiz, 13 Aralık 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 165 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştır," dedi.

Bütçe Sürecindeki Yoğun Çalışma

Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulan ve 12 gün süren yoğun görüşmelere değinerek, bu süreçte katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anarak, "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz" gibi dizelerle Türkiye'nin kararlılığını ifade etti.

AK Parti'nin 23'üncü Bütçesi

AK Parti olarak 23'üncü bütçelerini arz ettiklerini belirten Yılmaz, ":. Başarılı bir hükümet arka arkaya 23 bütçe sunamaz. Başarının ölçüsü, milletin kendisidir. Milletimizin değerlendirmelerine saygı duyuyoruz," ifadesini kullandı.

2025 Yılı Bütçesi Hedefleri

2025 yılı bütçesinin gerçekçi adımlarla hazırlandığını belirten Yılmaz, "Bu bütçe, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize uygun olarak şekillendirilmiştir," dedi. Yılmaz, bütçenin eğitim, sağlık, kalkınma ve sosyal refah gibi alanlarda kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu vurguladı.

Ekonomik İstikrar ve Sürdürülebilir Büyüme

Yılmaz, bütçenin amacının ekonomik istikrarı güçlendirmek ve toplumsal refahı artırmak olduğunu ifade etti. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını ve yeni programların hazırlandığını belirten Yılmaz, "Siyasi istikrar olmadan en iyi programlar bile başarılı olamaz," dedi.

Rezervlerdeki Artış ve Gelecek Vizyonu

Yılmaz, Türkiye'nin rezervlerinin geçen yıl mayıs ayında 98,5 milyar dolar seviyesinden 13 Aralık 2024 itibarıyla 165 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Kur korumalı mevduattan hızlı çıkışın sağlandığını belirten Yılmaz, mevcut rezervlerdeki artışın enflasyonla mücadeleyi de desteklediğini ifade etti.

Geçici uygulamalardan sonra finansal istikrarın sağlandığını belirten Yılmaz, Hükümetin, Türk lirasının değerini korumak adına aldığı önlemlerle ilgili de bilgi verdi. Yılmaz, bu dönemin Türkiye için altın kıymetinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin hedefleri için en iyi değerlendirmeyi yapma kararlılığında olduklarını ifade etti.

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