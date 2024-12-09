Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Yılı Bütçesini TBMM'de Sunarak Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesini sunarak, ülkenin ekonomik hedefleri ve yatırımları hakkında önemli bilgiler verdi. Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nın ikinci bütçesi olan 2025 yılı bütçesi, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma, ulaştırmadan sanayiye kadar tüm alanlarda kalkınmayı hızlandırmayı hedeflemektedir." dedi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiren Yılmaz, hazırlanan bütçenin toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulduğunu belirtti. Eğitim alanının öncelikli mesele olarak belirlendiğini ifade eden Yılmaz, bu çerçevede eğitim bütçesi için toplam 2 trilyon 181 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi için 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar lira kaynak ayrıldığını, Bakanlığın yatırım bütçesinin 2024 yılına göre %41,2 artırılarak 142 milyar liraya çıkartıldığını belirtti. Son iki yılda eğitime ayrılan yatırım bütçesinin 3,5 kat artırıldığını kaydetti.

Sağlık Alanında Yatırımlar Artıyor

Yılmaz, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin 2025 yılında 1 trilyon 106 milyar lira olacağını ifade ederek, bu alanda kamu kaynaklarına yapılacak toplam harcamaların 2 trilyon 435 milyar lira ulaşacağını bildirdi. Ayrıca, 2002'de 379 bin olan sağlık iş gücünün, 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 448 bine çıktığını belirtti.

Emekli ve sosyal yardımlar için 2025 yılına yönelik önemli bütçeler ayrıldığını ifade eden Yılmaz, 650,9 milyar lira sosyal yardım bütçesi planlandığını, sosyal konut projelerinin de öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

Tarıma Yatırım Artışı ve Hedefler

2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kaynağın 705,6 milyar lira olacağını belirten Yılmaz, tarımsal destek programları için 135 milyar lira, tarımsal sulama yatırımlarına ise 108,1 milyar lira ödenek ayrıldığını kaydetti. Türkiye'nin sulanabilir alan hedefleri de açıklandı.

Ulaşım ve Savunma Sanayi Yatırımları

Demir yollarına önemli yatırımlar yapılacağının altını çizen Yılmaz, 2025 yılı için toplam 1 trilyon 608 milyar lira bütçe ile savunma sanayi projelerine destek vermek için büyük adımlar atılacağını açıkladı. Yılmaz, "Savunma sanayisinde adeta devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandı." dedi.

Son olarak, Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2025 yılı bütçesinin; ülkenin ekonomik rekabet gücünü artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. “Bu bütçe, milletimizin yaşam kalitesini artıracak.” diyerek sözlerini tamamladı.