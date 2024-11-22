Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye'nin AB'ye üyelik perspektifi yer aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları belirtti: "Bölgesel krizlerin ve küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye ve AB'nin güvenlik, göç yönetimi, ekonomi ve iklim değişikliği gibi alanlarda daha güçlü işbirliği geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve yeni alanlara genişletilmesi için üyelik sürecimizin net şekilde desteklenmesi, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi ve yapısal diyalog mekanizmalarının devreye alınması şarttır."

Yılmaz, ayrıca, "Türkiye'nin üyeliği, sadece Türkiye ve AB için değil, bölgemiz, uluslararası sistem ve küresel barış için de önemli faydalar sağlayacak; AB'nin küresel etkisini artıracaktır. Sayın Büyükelçi'ye ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin artarak devamını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi (sol 3) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.