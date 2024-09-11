Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Ticaret Odası Heyetini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Choksy ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu önemli toplantının detaylarına değindi. İki tarafın, geçen hafta açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Programı'nın hedef ve politikalarını, uygulamaya konulan YTAK ve HIT-30 teşvik programlarını, ayrıca Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini değerlendirme imkanı bulduğunu belirtti.

Yatırım Ortamı ve İşbirliği Fırsatları

Yılmaz, ayrıca, Türkiye'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan ve atılacak adımlar ile işbirliği fırsatlarına da vurgu yaptı. Yaptıkları görüşmeden dolayı umutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, Sayın Choksy ve ABD Ticaret Odası heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Bu tür görüşmelerin Türkiye-ABD ikili ilişkilerine ve ticari ilişkilerine olumlu katkılar sağlamasını umuyoruz.