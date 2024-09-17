Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adnan Menderes'i Anma Programında Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'da düzenlenen Adnan Menderes’i anma programında önemli mesajlar verdi. Yılmaz, "Demokratik ortamda yapılan darbelerin hepsi gayrimillidir. Çünkü hedef aldıkları şey, millettir, milletin iradesidir" dedi.

Adnan Menderes ve Demokrasi Mücadelesi

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada Menderes'in halkın içinden gelen, demokrasiye sahip çıkan bir lider olduğunu vurgulayarak, "Menderes ve arkadaşları, milletin değerlerine kulak vererek halkın gönlünde yer edinmişlerdir" dedi.

Kütahya'ya Kazandırılan Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Menderes’in döneminde Kütahya’ya kazandırılan fabrikalar ve istihdam projelerine dikkat çekti ve bu yatırımların bugüne kadar sürdüğünü ifade etti.

Dış Politika ve Kıbrıs

Yılmaz, Menderes’in dış politikada ülkenin bağımsızlığını koruma adına yaptığı çalışmalara da vurgu yaparak, "Kıbrıs konusundaki çabalar sayesinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var" şeklinde konuştu.

Milletin İradesi ve Darbeler

Yılmaz ayrıca, "27 Mayıs 1960'ta milletin iradesini çiğneyen darbecilerin hedefi, milletin iradesini yok etmekti" diyerek geçmişte yaşanan darbelerin sivil siyaseti nasıl etkilediğini belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Gelecekteki demokrasi için sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirten Yılmaz, mevcut anayasanın askeri darbe sonrası yapıldığını hatırlatarak, bunun millet için yetersiz olduğunu ifade etti.

Farkındalık ve Gelecek

Etkinliğin, geçmişin derslerini alarak yeni nesillere aktarmak için önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmak adına geçmişten ders almalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kütahya’da AK Parti il başkanlığınca düzenlenen Adnan Menderes’e Vefa ve Anma Buluşması'' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kütahya’da AK Parti il başkanlığınca düzenlenen Adnan Menderes’e Vefa ve Anma Buluşması'' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kütahya’da AK Parti il başkanlığınca düzenlenen Adnan Menderes’e Vefa ve Anma Buluşması'' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kütahya’da AK Parti il başkanlığınca düzenlenen Adnan Menderes’e Vefa ve Anma Buluşması'' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), Kütahya’da AK Parti il başkanlığınca düzenlenen Adnan Menderes’e Vefa ve Anma Buluşması'' programına katıldı.