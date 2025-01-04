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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da valilik ve belediye ziyaretlerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İli Ziyaretinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray'da önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret eden Yılmaz, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan ilde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir brifing aldı.

Daha sonra Aksaray Belediyesi'ne geçerek, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile bir süre görüştü. Ziyaretlerinde Yılmaz'a, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik etti.

İlde Yapılan Projelerin Değerlendirilmesi

Yılmaz’ın ziyaretleri, Aksaray’da yürütülen projelerin ve hizmetlerin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki iş birliğini güçlendiriyor.

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