Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO ile Ekonomik İstişarelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ATO İşbirliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ve meclislerden çeşitli sektör temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

2025-2027 Orta Vadeli Program Güncellemeleri

Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eylül ayında ilan edilecek 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) güncellemeleri üzerine hazırlıkların sürdüğünü duyurdu. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, ATO yönetimi ve sektörel temsilcilerle istişare yapma imkanı buldu.

Reel Sektör Temalarının Önemi

Yılmaz, ATO yetkilileriyle yapılan görüşmelerde reel sektörü yakından ilgilendiren konular üzerinde durduklarını vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemizin girişimciliğe, yenilikçiliğe ve teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşmasında, sürdürülebilir büyüme ile üretim ve istihdam artışını sağlamak için reel sektörle ortak hareket etmeye değer veriyoruz."

Gelecek İçin Alınacak Adımlar

Yılmaz, ticaret ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim, yatırım ve ihracatını artırmak amacıyla gerekli adımları atacaklarını belirterek, ATO Başkanı Gürsel Baran ve tüm ATO yönetimi ile üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri ve ATO meclislerinin çeşitli sektör temsilcileriyle görüştü.