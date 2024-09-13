Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ilindeki programı çerçevesinde Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Yanında Birçok Önemli İsim Vardı

Yılmaz'a bu ziyaretinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti.

İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarımızla bir araya gelerek, talep, görüş ve önerilerini dinleme imkanı bulduk." şeklinde ifade etti.

Ödüller ve Açılışlar Gerçekleştirildi

Yılmaz, ayrıca sanayi ve ticaret odası ziyareti kapsamında, şehrin öne çıkan firmalarına plaket takdim ettiklerini belirtti. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Elazığ Ticaret Borsası Bingöl Tescil Bürosunun açılışlarını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yılmaz, "Şehrimize, bölgemize ve ülkemize üreterek katkı sunan tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iş insanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.