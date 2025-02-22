Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl UMKE Merkezini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de UMKE Merkezini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret ederek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ve yapılan yatırımların gelecekte kurtarılan hayatlar anlamına geldiğini vurguladı. Yılmaz, ''Afetlere karşı hazırlıklı olmak en büyük önceliğimizdir. Bugün yapılan her yatırım, gelecekte kurtarılan hayatlar demektir'' ifadelerini kullandı.

Afetlere Karşı Dirençli Türkiye İçin Çabalar Devam Ediyor

Bingöl'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Yılmaz, afetlere karşı Türkiye'nin dirençli hale gelmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çaba harcadığını söyledi. Türkiye'nin birçok doğal afete maruz kaldığını belirten Yılmaz, bu durumun gelecekte de devam etmesi olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Bingöl'ün, Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Hatları'nın kesişim noktasında bulunması nedeniyle riskli bir il olduğunu aktaran Yılmaz, ''Bu riskleri kader gibi görmemeliyiz. Güçlü irade ve sağlam altyapı ile afetlere karşı en üst düzeyde hazırlıklı olmalıyız'' dedi.

Afet Müdahale Kapasitesi Gelişiyor

Afet anlarında müdahalenin ne denli önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi'nin sağladığı imkanlarla, tüm Doğu Anadolu'ya hizmet edecek bir afet müdahale üssü olduğunu belirtti. Merkez, 105 bin metrekarelik alan üzerinde üç sahra hastanesi, modern sağlık ekipmanları ve diğer altyapılarla donatılmıştır.

Yılmaz, ''Afet yaşanmadan tedbir alınması, zararları en alt düzeye indirmek için kritik bir adımdır. Bu merkezler, aynı zamanda sağlık çalışanlarımız için stratejik bir üs olmaktadır'' dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Gelecek Planları

Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılacağını ve bu konuda attıkları adımları anlatarak, ''Geçen yıl kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yeni kanunlar çıkararak süreçleri kolaylaştırmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

2023'te yaşanan depremlerin ardından 200 bin konutun teslim edildiğini aktaran Yılmaz, Bingöl'de yapı stokunun %80'inin son 20 yıl içinde yenilendiğini belirtti. Bu dönüşümle birlikte Bingöl'ün depreme daha dirençli hale geldiğini ifade etti.

Yatırımlar ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Bingöl'de 2025 yatırım programında 30 projeye 4.5 milyar lira kaynak ayrıldığını ve en önemli yatırımın 500 yataklı devlet hastanesi olduğunu aktardı. Merkezin altyapısının son derece güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, ''Bizim amacımız, dirençli şehirler ve bir Türkiye oluşturarak riskleri en iyi şekilde yönetmektir'' dedi.

Cevdet Yılmaz, ayrıca Bingöl Valiliği'ni ziyaret ederek, burada 2025 Yatırım Programı Toplantısı'na katılmayı planladı. Ziyarette Vali Ahmet Hamdi Usta ve diğer yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de, UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bingöl'de, UMKE Operasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti.