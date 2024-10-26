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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Üniversitesi Vakfı Binasının Temelini Attı

Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Binası'nın temel atma töreninde üniversiteye yapılacak katkıları vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Üniversitesi Vakfı Binasının Temelini Attı

Temel Atma Töreninde Vurgulanan Destek ve İş Birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Geliştirme Vakfı Cevdet Yılmaz Binası temel atma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, devletin sunduğu imkanların önemine değinen Yılmaz, üniversitelerin daha nitelikli projelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Vakıf ile Yapılacak Yatırımlar

Yılmaz, sadece bir binanın temelini atmadıklarını, bunun yanı sıra gençler ve şehrin geleceği için büyük bir yatırım yaptıklarını ifade etti. Binanın, bilgiyi ve azmi teşvik eden bir merkez olacağını belirten Yılmaz, devlet üniversitelerinin bir vakıf ile iş birliği yaparak daha hızlı ve etkili projeler gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Bingöl'e Özgü Başarılar

“Devletin belli imkanları ve mevzuatı var” diyen Yılmaz, vakfın bu süreçte kilit rol oynadığını, Türkiye genelinde başarılı örneklerin bulunduğunu aktardı. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın 2019 yılında kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, vakfın salgın döneminde hayırseverlerin desteğiyle 500 öğrenciye burs imkanı sunduğunu kaydetti.

Hayırseverlerin Rolü

Törende, hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun destekleri de dikkat çekti. Yılmaz, Erdemoğlu'nun başarılarından gurur duyduklarını belirterek, bu tür yardımların kamusal hizmetin önemini artırdığını ifade etti.

Sosyal Sorumluluk ve Gençler

Cevdet Yılmaz son olarak, toplum ve gençler için doğru rol modellere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu binanın, Bingöl Üniversitesinin daha büyük başarılara imza atmasını sağlayacak bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Tören Katılımcıları

Törende ayrıca, Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik da konuşma yaptı. Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve birçok akademisyen katıldı.

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