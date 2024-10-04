Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Birlik Beraberlik Günü

Birlik Beraberlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'ında önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Bugün farklılıkları konuşma günü değil, bugün birlik beraberlik günü. İnşallah hem Filistinliler arasında hem de İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik, en büyük gücümüz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Yatırım Politikasına Dikkat Çekti

Programda, Türkiye’nin altyapı yatırımlarına dair de konuşan Yılmaz, "Ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve dijitalleşme alanlarında gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlar sayesinde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimizin altyapı ihtiyaçlarında büyük mesafeler kat ettik." dedi.

Türkiye’nin Güçlü Geleceği İçin Birliktelik

Yılmaz, Türkiye’nin gelişimini engellemeye yönelik çeşitli tehditlere dikkat çekerek, "Herkese büyük bir görev düşüyor. Bizler, Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa etmeliyiz." şeklinde vurguladı.

Filistin Konusunda Destek İhtiyacı

Gazze’de yaşanan insanlık dışı olayların, uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Bugün farklılıkları konuşma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

Katılımcılar ve Genel Bakış

Toplantıya, bazı AK Parti milletvekilleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.