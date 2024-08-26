Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Büyük Taarruz'un 102. Yıl Dönümünü Kutladı

Cevdet Yılmaz'dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarihi öneme sahip Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümüne özel bir mesaj yayımladı.

Sosyal Medya Paylaşımı

Yılmaz, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımında, "Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğünün en önemli sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum." sözlerine yer verdi.