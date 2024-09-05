Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dalgalı Kur Rejimi Devam Edecek

Ekonomi Yönetimi OVP Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) sonrası önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, dalgalı kur rejimine dair herhangi bir tahmin veya hedef belirlemediklerini söyledi.

Piyasa Dinamikleri Öne Çıkıyor

Yılmaz: "Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartlarıdır." dedi.

Enflasyon ve Büyüme Revizyonları

Revize edilen enflasyon oranının %41,5 olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında olduğunu ifade etti. Ayrıca, (%0,5) büyüme revizyonun ise sıkı para politikası ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Hedefler ve Politika Tutarlılığı

Yılmaz, hedeflerin değişebileceğini ancak önemli olanın doğru bir strateji belirleyip buna sadık kalmak olduğunu vurguladı.

İstihdam Hedefleri ve Sosyal Politikalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun düşürülmesi için uygulanan sıkı mali politikaların istihdamda kısa sürede yavaşlama etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu. Bununla birlikte, "Kalıcı istihdam artışı ve refah için enflasyonu düşürerek kalıcılığını sağlamak en kritik hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Çalışma Programlarının Öncülüğü

Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile 900 bin civarında yeni istihdam hedeflediklerini belirterek, "Kadın, genç ve engelli istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Genç istihdamının desteklenmesi ve dijital dönüşüm konularında ilerlemeler kaydedeceklerini vurgulayan Işıkhan, tüm bu adımlarla birlikte Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu çerçevede, büyüme politikası ve istihdam artırma stratejileri de sürdürülecek. Türkiye'nin sosyal adalet ilkesi çerçevesinde büyümenin nimetlerini adil bir şekilde dağıtmayı planladıklarını belirtti.