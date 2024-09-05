Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dalgalı Kur Rejimi Devam Edecek

Cevdet Yılmaz, OVP sonrası döviz kuru hedef ve tahminlerinin olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dalgalı Kur Rejimi Devam Edecek

Ekonomi Yönetimi OVP Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) sonrası önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, dalgalı kur rejimine dair herhangi bir tahmin veya hedef belirlemediklerini söyledi.

Piyasa Dinamikleri Öne Çıkıyor

Yılmaz: "Dalgalı kur rejiminde ne bir kur tahminimiz var ne bir kur hedefimiz var ne de böyle bir irademiz söz konusu. Kuru esas belirleyecek olan piyasadaki arz ve talep şartlarıdır." dedi.

Enflasyon ve Büyüme Revizyonları

Revize edilen enflasyon oranının %41,5 olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında olduğunu ifade etti. Ayrıca, (%0,5) büyüme revizyonun ise sıkı para politikası ve bölgedeki jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Hedefler ve Politika Tutarlılığı

Yılmaz, hedeflerin değişebileceğini ancak önemli olanın doğru bir strateji belirleyip buna sadık kalmak olduğunu vurguladı.

İstihdam Hedefleri ve Sosyal Politikalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun düşürülmesi için uygulanan sıkı mali politikaların istihdamda kısa sürede yavaşlama etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu. Bununla birlikte, "Kalıcı istihdam artışı ve refah için enflasyonu düşürerek kalıcılığını sağlamak en kritik hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Çalışma Programlarının Öncülüğü

Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile 900 bin civarında yeni istihdam hedeflediklerini belirterek, "Kadın, genç ve engelli istihdamının artırılması en önemli hedeflerimizden birisidir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Genç istihdamının desteklenmesi ve dijital dönüşüm konularında ilerlemeler kaydedeceklerini vurgulayan Işıkhan, tüm bu adımlarla birlikte Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu çerçevede, büyüme politikası ve istihdam artırma stratejileri de sürdürülecek. Türkiye'nin sosyal adalet ilkesi çerçevesinde büyümenin nimetlerini adil bir şekilde dağıtmayı planladıklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi