Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cevdet Yılmaz, Türk basınının uluslararası başarılarını övgüyle karşıladı ve gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazetecilere Övgü Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında Türk basınının uluslararası alanda kazandığı başarıları büyük bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi. Yılmaz, “Çatışma bölgelerinde ve kriz anlarında sergilediğiniz cesaret ve kararlılık, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.” dedi.

Gazeteciliğin Önemi ve Zorluklar

Yılmaz, mesajında gazeteciliğin sadece bir meslek olmadığını, aynı zamanda hakikatin peşinde koşmanın ve toplumsal vicdana ses olmanın onurlu bir mücadelesi olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının ülkemizi her koşulda doğru bilgilendirme yükümlülüğünü omuzlarında taşıdığını ifade etti.

Demokratik Süreçlere Katkı

Bazı zamanlarda zafer anlarını, bazen de kriz durumlarını belgeleyen gazetecilerin, toplumsal olayları olduğu gibi yansıtmak suretiyle demokratik süreçlere önemli katkılarda bulunduğunu belirten Yılmaz, “Bu katkılar, hızla değişen dünya düzeninde daha kritik bir hal almıştır.” şeklinde konuştu.

Yerel ve Ulusal Medya

Yılmaz, ulusal medyanın toplumu bilgilendirirken yerel basının ise bölgesel dinamikleri yansıtarak o coğrafyanın hafızası olduğunu ifade etti. Yerel basının, toplumsal dayanışmanın ve kültürel zenginliğin mimarları olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Başarılar ve Hakikatin Sesi

Cevdet Yılmaz, Türk basınının uluslararası alanda sergilediği başarıların, Gazze, Suriye, Karabağ ve Ukrayna gibi kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmak için zorlukları göze alarak yaptığı çalışmalara özlemle değindi. “Yaptığınız haberler, görünmeyen gerçekleri gün yüzüne çıkarırken mazlumların sesi olmuş ve vicdanlara dokunmuştur.” dedi.

Son olarak, Yılmaz, çatışma bölgelerinde görev yapmakta olan ve hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anarken, sahada hakikat mücadelesi veren tüm gazetecilere şükranlarını sundu ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi.

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