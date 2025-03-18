Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 18 Mart Mesajı: "Çanakkale Geçilmez!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Duygu Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıl dönümü dolayısıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale geçilmez. 110. yılında Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatan Sevgisi ve Hatıralar

Bu özel günde, Yılmaz’ın mesajı, Türk milletinin aziz şehitlerine ve gazilerine olan minnettarlığını bir kez daha vurguladı. Yılmaz, ülkemizin bağımsızlığı için canını feda edenlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirtti.