Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 18 Mart Mesajı: "Çanakkale Geçilmez!"

Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı ve şehitleri anarak vatan sevgisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 18 Mart Mesajı: "Çanakkale Geçilmez!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Duygu Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıl dönümü dolayısıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale geçilmez. 110. yılında Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatan Sevgisi ve Hatıralar

Bu özel günde, Yılmaz’ın mesajı, Türk milletinin aziz şehitlerine ve gazilerine olan minnettarlığını bir kez daha vurguladı. Yılmaz, ülkemizin bağımsızlığı için canını feda edenlerin hatıralarının her zaman yaşatılacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kritik Açıklamalar: Terörle Mücadele Devam Edecek
3
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele Paneli Gerçekleşti
4
Çanakkale Savaşları'nın Tek Kadın Gazetecisi: Wanda Zembruska'nın Günlükleri
5
Büyük Aile Platformu Gündüz Kuşağı Programlarına Dikkat Çekiyor
6
Artvin'de Heyelan Felaketi: 1 Ev Yıkıldı, 2 Ev Ağır Hasar Aldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda İftar Programına Katılacak

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı