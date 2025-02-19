Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2024-2030 Coğrafi Bilgi Stratejisi Açıklaması

Cevdet Yılmaz, 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi'nin coğrafi verinin rolünü güçlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2024-2030 Coğrafi Bilgi Stratejisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yürürlüğe giren 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, bu planın coğrafi verinin ulusal politika ve karar alma süreçlerindeki kritik rolünü güçlendirmeyi, yerli ve milli teknoloji çözümleriyle dijital yönetim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Stratejinin Amaçları ve Hedefleri

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kapsamında hazırlanan planın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Yılmaz, eylem planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla hazırlandığını vurguladı.

Planın e-Devlet ile bütünleşik bir coğrafi bilgi sistemi kurmayı, karar destek sistemlerini güçlendirmeyi ve yapay zeka ile büyük veri analitiğini coğrafi bilgi endüstrisine entegre etmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, afet yönetimi, tarım ve enerji sektörlerinde coğrafi veriye dayalı stratejilerin geliştirilmesi amaçlandığını ifade etti.

A işbirliklerine Önem Veriliyor

Bu çerçevede kamu, üniversite ve özel sektör işbirliklerinin desteklenmesine büyük önem verildiğinin altını çizen Yılmaz, plan kapsamında belirlenen 5 ana amaç, 26 hedef ve 101 eylem ile coğrafi bilginin doğru, güvenilir, güncel ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve paylaşılması için somut adımlar atıldığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin mekansal veri yönetiminde uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak bu stratejinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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