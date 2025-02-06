Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 6 Şubat Depremleri Mesajı

Cevdet Yılmaz: "Yeni Bir Ülkenin İnşası Gibi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, depremlerden etkilenen illerde yapılan konut inşaatlarının, adeta yeni bir ülkenin inşası kadar büyük bir çaba gerektirdiğini vurgulayarak, "İki yıllık sürede depremden etkilenen illerimizde adeta yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı ve yakın zamanda da geri kalan kısmı bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Depremzedelere Destek Açıklaması

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremzedelerin ihtiyaçları için ilk günden itibaren bütün imkanların seferber edildiğinin altını çizerek, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden sonra sosyal yaşamın yeniden canlandırılması için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Konut ve işyerlerinin yanı sıra fiziki altyapısı ve sosyal donatıları ile adeta yeniden inşa edilen şehirlerimiz, yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, şehir altyapıları, adalet sarayları, hükümet konakları, spor tesisleri ve daha birçok donatı ile afetlere karşı çok daha dirençli ve geleceğe hazırlıklı. Depremden etkilenen illerimizde ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma çalışmalarımız da sürüyor."

Yılmaz ayrıca, yeni sanayi bölgeleri inşasından restorasyon çalışmalarına, tarım desteklerinden yatırım teşviklerine kadar pek çok tedbir ile deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması hedeflendiğini sözlerine ekledi. Yılmaz, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Bu vesileyle bir kez daha bu depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acıları yaşatmasın."

Yılmaz, paylaşımında 6 Şubat depremlerine yönelik hazırlanan videoya da yer verdi.