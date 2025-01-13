Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Aile Yılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 Aile Yılı" için sosyal medyada önemli mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Aile Yılı Vurgusu

C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Aile Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ailenin, sevgi, paylaşma ve mutluluğun başlangıcı olduğunu ifade etti. Yılmaz, zor zamanlarda ailenin sığınılacak bir liman olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 2025 Aile Yılı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aile sevginin, paylaşmanın ve mutluluğun başlangıcı, zor zamanlarda sığınılacak bir limandır. Büyük ailemiz Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun." dedi.

Paylaşımında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Aile Yılı videolarına da yer veren Yılmaz, toplumda ailenin önemine dikkat çekti.

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