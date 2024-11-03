DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.455,09 1,59%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin 22. Yıl Dönümü Mesajı

Yılmaz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileri hedeflere ulaşacaklarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin 22. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından önemli ifadelerde bulundu.

Demokrasi ve Kalkınmada Yeni Bir Dönem

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

22 Yıl Önce Başlayan Süreç

22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan seçimlerde AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin demokrasi tarihindeki etkilerine de değinen Yılmaz, "Bu dönemde aziz milletin verdiği güçle vesayet odaklarının tasfiye edilmesi, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve sivil siyasetin genişlemesi yönünde önemli adımlar atıldı" dedi.

Ekonomik Başarılar

Yılmaz, ekonomideki dönüşümü de gündeme getirerek, "2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir, 36 milyar dolar ihracat ve 3.600 dolar kişi başı gelir rakamlarıyla başladığımız yolda, 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir, 264 milyar dolar ihracat ve 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu başarıların arkasında Cumhur İttifakı'nın kararlılığının yattığını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda daha yüksek hedeflere ulaşma vurgusunda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu
2
Fukuşima Nükleer Santrali'nden Robotla Yakıt Numunesi Alındı
3
Bakan Göktaş, Sosyal Medya Temsilcilerini Şiddet İçeren İçerikler Hakkında Uyardı
4
İskenderun'daki İnşaat Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Kırşehir'de Trafik Kazası: Özel Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
6
Hindistan Anayasa Mahkemesi, Hapishanelerdeki Kast Sistemini Anayasaya Aykırı Buldu
7
Muğla'daki Antik Kent Yakınında Yangın İhalesi Başarıyla Sonuçlandı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor