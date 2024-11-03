Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AK Parti'nin 22. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından önemli ifadelerde bulundu.

Demokrasi ve Kalkınmada Yeni Bir Dönem

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

22 Yıl Önce Başlayan Süreç

22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan seçimlerde AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin demokrasi tarihindeki etkilerine de değinen Yılmaz, "Bu dönemde aziz milletin verdiği güçle vesayet odaklarının tasfiye edilmesi, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve sivil siyasetin genişlemesi yönünde önemli adımlar atıldı" dedi.

Ekonomik Başarılar

Yılmaz, ekonomideki dönüşümü de gündeme getirerek, "2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir, 36 milyar dolar ihracat ve 3.600 dolar kişi başı gelir rakamlarıyla başladığımız yolda, 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir, 264 milyar dolar ihracat ve 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu başarıların arkasında Cumhur İttifakı'nın kararlılığının yattığını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nda daha yüksek hedeflere ulaşma vurgusunda bulundu.