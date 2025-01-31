DOLAR
35,86 -0,22%
EURO
37,34 0,11%
ALTIN
3.226,48 -0,38%
BITCOIN
3.732.291,22 1,05%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na Vurgu

Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki gerçekleri yansıtmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na Vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Anadolu Ajansı ve TRT'nin Gazze'deki olayları hem Türkiye'ye hem de dünyaya aktarmasının ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Yılmaz, "Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin Gazze'deki hakikatleri hem ülkemize hem dünyaya yansıtmasının çok kıymetli olduğunu bir kez daha işaret etmek istiyorum. İnşallah Gazze'de de Suriye'deki gibi daha olumlu bir atmosferi görürüz," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve ABD Arasında Kritik Telefon Görüşmesi
2
Türkiye'de Hava Kalitesi İzleme ve TTİHEK Ceza Gündemde
3
Adana'da FETÖ'nün Sözde 'Serrehberi'ne 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
4
Trump, Harris'in canlı yayın tartışma teklifini reddetti
5
Erzurum'da Gürültü Yapan Araç Sürücüsüne Ceza Kesildi
6
Uluslararası Dayanışma Hareketi Kurucusundan Tepki: Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü
7
Ayşe Keşir, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları