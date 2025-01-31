Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anadolu Ajansı'na Vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Anadolu Ajansı ve TRT'nin Gazze'deki olayları hem Türkiye'ye hem de dünyaya aktarmasının ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Yılmaz, "Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin Gazze'deki hakikatleri hem ülkemize hem dünyaya yansıtmasının çok kıymetli olduğunu bir kez daha işaret etmek istiyorum. İnşallah Gazze'de de Suriye'deki gibi daha olumlu bir atmosferi görürüz," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.