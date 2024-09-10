Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

Cevdet Yılmaz, kumar ve internet bağımlılığına karşı yeni müdahale programları başlatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı" sayesinde, ilk kez kumar, internet ve oyun bağımlılığına karşı sistematik bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Toplantıya Katılan Önemli İsimler

Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Yılmaz, hükümetin bağımlılıkla mücadeleye olan kararlılığını vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadelede Temel Yaklaşım

Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede stratejilerin geliştirilmesi için devlet, sivil toplum ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin önemine dikkat çekti. "Her paydaşın katkısı, önleyici ve tedavi edici adımları daha etkili hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yürütülecek Çalışmalar

Bağımlılıkla mücadelenin kapsamını genişletmek adına 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı hazırlanmakta. Yılmaz, zararlı alışkanlıklarla mücadelede alınan somut adımları değerlendireceklerini vurguladı.

Yeni Stratejiler ve Uygulamalar

Yeni girişimler arasında, "Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı" dikkat çekiyor. Ayrıca, bağımlılığı engellemeyi ve tedavi süreçlerini desteklemeyi amaçlayan yeni iletişim kampanyaları geliştireceklerini açıkladı.

Sonuç olarak

Yılmaz, "Kamu, STK ve tüm ilgili tarafların işbirliğiyle bağımlılığı baştan önlemek için yoğun çalışmalara devam edeceğiz" diyerek, bağımlılıkla mücadelenin tüm boyutlarını kapsayacağına dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında...

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 8), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 7), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 7), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 8), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 6), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 4), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağ 4), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sağ 5), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5) ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında...

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 8), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 7), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 7), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 8), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 6), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 4), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağ 4), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sağ 5), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5) ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı