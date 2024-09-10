Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı" sayesinde, ilk kez kumar, internet ve oyun bağımlılığına karşı sistematik bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Toplantıya Katılan Önemli İsimler

Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer üst düzey yöneticiler katıldı. Yılmaz, hükümetin bağımlılıkla mücadeleye olan kararlılığını vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadelede Temel Yaklaşım

Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede stratejilerin geliştirilmesi için devlet, sivil toplum ve eğitim kurumları arasında işbirliğinin önemine dikkat çekti. "Her paydaşın katkısı, önleyici ve tedavi edici adımları daha etkili hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Yürütülecek Çalışmalar

Bağımlılıkla mücadelenin kapsamını genişletmek adına 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı hazırlanmakta. Yılmaz, zararlı alışkanlıklarla mücadelede alınan somut adımları değerlendireceklerini vurguladı.

Yeni Stratejiler ve Uygulamalar

Yeni girişimler arasında, "Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı" dikkat çekiyor. Ayrıca, bağımlılığı engellemeyi ve tedavi süreçlerini desteklemeyi amaçlayan yeni iletişim kampanyaları geliştireceklerini açıkladı.

Sonuç olarak

Yılmaz, "Kamu, STK ve tüm ilgili tarafların işbirliğiyle bağımlılığı baştan önlemek için yoğun çalışmalara devam edeceğiz" diyerek, bağımlılıkla mücadelenin tüm boyutlarını kapsayacağına dikkat çekti.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 8), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 7), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 7), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 8), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 6), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 4), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağ 4), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sağ 5), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5) ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 8), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 7), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 7), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 8), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 6), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sol 4), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel (sağ 4), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sağ 5), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 5) ve bazı bakan yardımcıları katıldı.