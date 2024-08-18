Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Berhum'a Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Yılmaz’ın Sosyal Medya Paylaşımı

Yılmaz, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, "Berhum’a, TRT ailesine ve tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," şeklinde belirtti.

Saldırıyı Kınadı

Yılmaz, ayrıca yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar, mazlum Filistin halkına yönelik insanlık suçlarını ve savaşları örtemeyecektir," ifadelerine yer verdi. Bu tür olayların, insanlığın hafızasına kazınacağını vurguladı.