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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Görüşmeleri Gerginliği Açıklaması

Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmeleri öncesinde yaşanan gerginliği kınayarak, Meclis'in demokratik bir platform olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Görüşmeleri Gerginliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri öncesinde yaşanan gerginlik hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik muhalefet temsilcilerinin sergilediği tutumu eleştirerek, "Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyona gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, antidemokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Demokratik Bir Platformun Önemi

Plan ve Bütçe Komisyonunun, TBMM'nin teknik açıdan niteliği yüksek ve köklü gelenekleri olan bir organı olduğunu belirten Yılmaz, bu platformda farklı fikirlerin ve eleştirilerin yerleşik kurallar çerçevesinde özgürce ifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis, kaba kuvvetin değil fikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimize yaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesinde görevini yapmaya devam edecektir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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