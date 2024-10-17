Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı için hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin, ülke ekonomisinde önemli rollere sahip olduğunu belirtti.

Bütçe Teklifinin Hedefleri

Yılmaz, bütçe teklifinin, yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı teşvik eden bir yapı kazanacağını ifade etti. Ayrıca, bu yaklaşımın sosyal refahın artırılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Yılmaz, "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, ekonomimizde sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyor," dedi.