Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CHP'nin Filistin Üzerine Söylemlerine Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki açıklamalarına yanıt vererek, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki kararlılığını vurguladı. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur." dedi.

Filistinli Kardeşlerin Tanıklığı Önemli

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Durumu

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesi, insani yardımların ulaştırılması ve 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunduklarını belirtti ve bu mücadelenin süreceğini sözlerine ekledi.