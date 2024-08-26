Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Vekiline Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere karşı çıktı.

Sosyal Medyada Yapılan Paylaşım

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Farklı siyasi partilere mensup olsak da demokratik siyasetin seviyesini ve saygınlığını korumak ortak sorumluluğumuzdur. Siyasi ahlak ve nezaketten nasibini almamış bir CHP vekilinin, aziz milletimizin temiz oylarıyla demokratik rekabet ortamında defalarca seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza nefret dolu ve çirkin bir dille saldırması, kendi zihin yapısının yansımasıdır. Bunun hukuktaki karşılığı suç, siyasetteki karşılığı ise faşizan bir nefret söylemidir."

Milletin İradesine Saygı

Yılmaz, bu saldırının milletin iradesine ve demokratik değerlere karşı bir tehdit olduğunu belirtti. "Sarf edilen edep dışı sözleri reddediyorum. Milletvekilliği sıfatı taşıyan bu kişinin, bu makamın ağırlığını taşımaktan ne kadar uzak olduğunu kınıyorum" şeklinde devam etti.

Son olarak, bu tür davranışların sadece ilgili vekili değil, tüm siyasi partileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Ait olduğu parti başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin gerekli tavrı göstermesini umuyorum" ifadelerinde bulundu.