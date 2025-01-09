Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ebeveynlere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışan ebeveynlere yönelik kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ebeveynlere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çocuk Bakım Hizmetleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışan ebeveynlerin iş hayatında daha etkin olabilmeleri için önemli bir adım atacaklarını duyurdu. Yılmaz, ebeveynler için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri sunmayı planladıklarını belirtti.

Destekleyici Politika Geliştireceğiz

Yılmaz, bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasının ailelerin iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, "Amacımız çalışan ebeveynlere destek olmak ve çocukların erken yaşta kaliteli bakım almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Bu yeni politika ile birlikte, Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Her geçen gün artan iş yükü ve sosyal stres altında yaşam mücadelesi veren ebeveynler için bu destek, önemli bir çözüm sunacak.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
5
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira
6
NATO'dan Ukrayna'ya Kritik Çağrı: 'En İyi Konuma Getirin'

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak