Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ebeveynlere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çocuk Bakım Hizmetleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çalışan ebeveynlerin iş hayatında daha etkin olabilmeleri için önemli bir adım atacaklarını duyurdu. Yılmaz, ebeveynler için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetleri sunmayı planladıklarını belirtti.

Destekleyici Politika Geliştireceğiz

Yılmaz, bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasının ailelerin iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, "Amacımız çalışan ebeveynlere destek olmak ve çocukların erken yaşta kaliteli bakım almasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Bu yeni politika ile birlikte, Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Her geçen gün artan iş yükü ve sosyal stres altında yaşam mücadelesi veren ebeveynler için bu destek, önemli bir çözüm sunacak.