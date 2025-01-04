Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomide Dezenflasyon Vurgusu: 2025 Perspektifi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da Ekonomi Basını ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile gerçekleştirdiği toplantıda, 2025 yılı için güçlü bir dezenflasyon perspektifinin ortaya çıktığını vurguladı. Yılmaz, "Hem enflasyonun ana eğilimindeki değişim hem de beklentilerdeki iyileşme bu durumu destekliyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatlama Davranışlarındaki İyileşme

Toplantıda fiyatlama davranışlarının düzeldiğini belirten Yılmaz, finans piyasası aktörlerinin beklentilerinin önceden açıklanan hedeflere yaklaşmaya başladığını kaydetti. Yılmaz, reel sektör ve vatandaşların beklentilerinin daha yukarıda olduğunu ifade ederek, enflasyonun birkaç ay içinde %47 iken reel sektörün hedefinin 40-50 aralığında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Büyümesine Olumlu Katkı

Yılmaz ayrıca, Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'nin büyümesine olumlu katkı sağlayacağını belirtti ve "Bu dönüşüm iç talebe güç katacaktır" dedi.

2024 Enflasyon Beklentileri

Enflasyonla ilgili açıklamalarında, Yılmaz, Ocak 2024'te beklenen baz etkisinin olumlu olacağını düşündüğünü ifade ederek, 2023'ün Ocak ayında enflasyonun %6.7 olduğunu hatırlattı.

Deprem Harcamalarının Etkisi

Yılmaz, depremin mali alan üzerindeki yükünü azaltmasıyla önemli bir mali alan açılacağını söyledi. "Bu, reel sektör için.hükümetin sosyal harcamaları desteklemesine imkân sağlayacak" dedi.

Kur Politikasına Yaklaşım

Kur politikasına dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, serbest dalgalı kur rejiminin sürdürülmesi gerektiğini ve spekülatif dalgalanmalara müdahale edileceğini ifade etti. "Kur hedefimiz yok, bunu piyasalara bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kredi Faizleri ve KKM Süreci

2025 yılında politika faizinin mevduat faizlerine daha fazla etki edeceğini öngören Yılmaz, Kur Korumalı Mevduatın etkisinin 2025 itibarıyla azalacağını belirtti.

Tasarruf Oranları ve Vergi Reformu

Yılmaz, finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi ve tasarruf oranlarının artırılması gerektiğini, vergi reformlarının kapsamının sınırlı olacağını ifade etti.

Gıda Arzını Artırıcı Yaklaşımlar

Enflasyonun arz ve talep taraflarının önemine değinen Yılmaz, gıda arzını artırmak için çeşitli politikalar geliştirdiklerini açıkladı.

Sosyal Konut ve Enerji Politikaları

Daha fazla sosyal konut üretimi hedeflediklerini belirten Yılmaz, yenilenebilir enerji üretimini destekleyen bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Sonuç olarak, Yılmaz'ın açıklamaları, Türkiye ekonomisinde önemli değişimlerin yaşandığını ve 2025'te dezenflasyon hedeflerinin yakalanacağına dair umut verici bir tablo çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.