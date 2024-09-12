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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Politikalar Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sübvansiyon politikasını değerlendirdi ve dar gelirli kesimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Politikalar Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son günlerde ekonomik politikalar üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sübvansiyon politikalarına dair önemli bir görüş belirtti.

Bütçeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Yılmaz, "Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli." diyerek, ekonomik desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurguladı.

Dar ve Orta Gelirli Kesimlerin Desteklenmesi

Bu açıklamalarıyla, Yılmaz, ekonomik politika ve bütçe yönetiminde dar ve orta gelirli bireylerin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetin bu doğrultuda yeni adımlar atması bekleniyor.

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