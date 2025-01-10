Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eski Milletvekili Ahmet İyimaya için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da vefat eden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 00:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eski Milletvekili Ahmet İyimaya için Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet İyimaya'nın partilerine büyük katkılarda bulunduğunu belirtti.

Ahmet İyimaya'nın Siyasi Katkıları

Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik."

Ahmet İyimaya'nın nezaketi ve bilgeliğiyle her zaman örnek bir büyüğümüz olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kendisi hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabb'im rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

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