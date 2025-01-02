Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ferdi Tayfur İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için bir taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu."

diyerek, sanat dünyasına olan katkılarına atıfta bulundu.