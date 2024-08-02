Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Filistin İçin Dayanışma Mesajı

Yılmaz'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir programda konuştu. Yılmaz, İsrail yönetiminin tutumunun bölge ve küresel barışa tehdit oluşturduğunu belirtti. "Barıştan, insanlıktan, adaletten yana olanların birliği çok önemlidir," dedi.

Pazarlıkların Siyasi Önemi

Heniyye'nin şehadeti sonrası gerçekleşen programa katılan Yılmaz, İsmail Heniyye'nin, Gazze'deki insanlık ve savaş suçlarına karşı müzakereler yaptığını ifade etti. Yılmaz, "İsrail yönetimi bu saldırılarıyla barışa düşman olduğunu açıkça göstermektedir," dedi.

Filistin Halkıyla Dayanışma

Yılmaz, Filistin halkıyla dayanışma mesajında, "Çeşitli siyasi görüşlerin bir araya gelmesi, Filistin için birlik ve beraberliği sağlayabilir," şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye'nin, Filistin halkının haklarına destek vereceğini vurguladı.

Katar’a Teşekkür

Yılmaz, cenaze törenine katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve diğer Katarlı yetkililere de teşekkür etti. Türkiye’nin Filistin’in bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için çaba göstereceği belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Doha’daki cenaze töreninin ardından, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen programa katıldı.