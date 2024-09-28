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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Dair Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, Gazze'deki insanlık suçlarına karşı Türkiye'nin tutumunu ve bölgedeki jeopolitik gerilimleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Dair Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze konusuna değindi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı canlı yayında Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Yılmaz, "Türkiye'nin pozisyonu; 1967 sınırlarını esas alan, Birleşmiş Milletler kararlarını dikkate alan, iki devletli ve adil bir çözüm önerisidir" dedi.

Orta Doğu'da Çatışmaların Ardındaki Gerilim

Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı "Hafta Sonu" programında, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı, güneyde ise Gazze'deki acı verici manzaralar mevcut. Gazze'de yaşanan saldırılar, insanlık suçu olarak niteleniyor" diye konuştu.

İnsanlık Suçlarının Unutulmaması Gerekiyor

Yılmaz, kötü muamelelerin yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadığını belirtirken, Netanyahu hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlarıyla suçlandığını belirterek, dünya kamuoyunun tepkisinin yetersiz kaldığını ifade etti.

Bölgesel Barışa İhtiyaç Var

Yılmaz, bölgedeki insani durumun daha da karmaşıklaştığını ve uluslararası ilişkilerde barış ortamına gereksinim olduğunu vurguladı. Yılmaz, "İstikrarsızlıkla dolu bu bölge, daha fazla refah ve demokratik standartlar yükselme ihtiyacına sahip. Türkiye, bu yönde kararlılıkla ilerliyor" dedi.

ABD'nin Tutumu ve Gelecek Beklentileri

Yılmaz, ABD’nin Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik tüm çabalarının yetersiz kaldığını belirterek, "Biden hükümeti, etkin sonuçlar alamadı. Adaletli bir yaklaşımın eksikliği, süreci olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

Ekonomik Politikalara Dair Açıklamalar

Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik politikalarının dele gelmeyeceğini ve enflasyon sorunuyla kararlılıkla mücadele edildiğini kaydetti.

Demografik Değişim ve Tarım

Yılmaz, demografik değişime dair endişelerini dile getirirken, tarım sektörüne olan desteğin süreceğini belirtti. "Yaşlanıyor ve doğurganlık hızımız düşüyor. Bu soruna yönelik güçlü politikalar geliştireceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz, gelecekte Türkiye’nin nüfusunun düşeceği uyarısında bulunarak, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Dair Açıklamalar

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