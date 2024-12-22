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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hakan Fidan'ın Suriye Ziyaretine Övgü

Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinin dostluk ve kardeşliğin nişanesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hakan Fidan'ın Suriye Ziyaretine Övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Dışişleri Bakanı Fidan'a Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu ziyaretin Türkiye ile Suriye arasındaki dostluğun ve kardeşliğin nişanesi olduğunu ifade etti.

Suriye’nin İstikrarı ve Refahı İçin İş Birliği

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikrar içinde hızla toparlanacağına inandığımız Suriye, öncelikle kendi halkı için barış ve refah oluşturacak, Türkiye başta olmak üzere tüm bölgenin huzuruna ve refahına katkıda bulunacak." dedi.

Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen politikaların, yeni dönemde güçlenerek devam edeceğini vurguladı. Türk milletinin büyüklüğünü gösteren bu iş birliklerinin, tarihin doğru tarafında konumlandığının altını çizdi.

Suriyeli Kardeşlerin Yanındayız

"En zor zamanlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi, yeniden inşa sürecinde de Suriye halkının tamamının yanında olacağız" diyen Yılmaz, ekonomik, altyapı ve güvenlik konularında Suriye ile tecrübe paylaşımında bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Yılmaz, İsrail’in gayrimeşru işgali başta olmak üzere, Suriye’nin istikrarını bozmaya çalışan girişimlere karşı olduklarını ifade ederek, "Tüm ilgili uluslararası kuruluşları ve dost ülkeleri, Suriye halkının hukukunu korumaya ve Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek Nesillere Güçlü Bir Miras

Yılmaz, Suriye halkının, tarihi medeniyet değerlerinden kaynaklanan bir arada yaşama kültürünü ihya edeceğine inandıklarını dile getirerek, "Suriye, Suriyelilerindir. Yaşasın Türkiye Suriye dostluğu." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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