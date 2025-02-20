Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İklim Kanunu Teklifi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gündeme alınan İklim Kanunu Teklifi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu yıl birçok alanda yapısal değişimlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, para ve maliye politikalarının yanı sıra programlarının vazgeçilmez ve bütüncül unsuru olan yapısal reformları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sanayide yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra teknolojik seviyenin yükselmesi, katma değerli üretim ve enerjide dışa bağımlılığın azalması gibi yapısal dönüşüm adımlarının, cari açığı kalıcı olarak azaltacağını ve finansal ile fiyat istikrarına destek vereceğini vurguladı. Yılmaz, 2025 yılının birçok alanda yapısal değişimin hayata geçeceği bir dönem olacağını söyledi.

Bu çerçevede TBMM tarafından gündeme alınan İklim Kanunu Teklifi’nin önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, "Emisyon Ticaret Sistemini kuran ve sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandıracak olan bu kanun ve tamamlayıcı uygulamalar ile Avrupa Birliği (AB) sınırda karbon düzenlemesine yönelik uyum da sağlanmış olacaktır," ifadelerini kullandı.