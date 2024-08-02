Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsmail Heniyye İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Mesajı

Cevdet Yılmaz, İsmail Heniyye'nin cenaze törenine ilişkin yayımladığı mesajda, "En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Cenaze Törenine Katılanlar

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doha'da düzenlenen cenaze törenine katılan isimleri de belirtti. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli partilerin milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılım gösterdi.

Taziye Dilekleri ve Destek Vurgusu

Yılmaz, ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve merhum Heniyye’nin aile bireylerine taziye dileklerini ilettiklerini belirtti. Yılmaz, "Filistinli kardeşlerimize ve İslam alemine tekrar başsağlığı diliyor, şehit Heniyye'ye cenaze merasimi dolayısıyla bulunduğumuz Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ve Katar yetkililerine ev sahiplikleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Filistin Devleti Vurgusu

Yılmaz, bağımsız bir Filistin Devleti'nin 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir yapı için çalışma kararlılıklarını yineledi.