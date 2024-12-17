Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Golan Tepeleri'nde gerçekleştirdiği eylemler hakkında endişelerini dile getirdi. Yılmaz, "İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Golan Tepeleri Üzerine Gelişmeler

Yılmaz, bu tür eylemlerin bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini ve Suriye'deki mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini bir kez daha Orta Doğu'daki gerginliklere çekti.

Ayrıca, Yılmaz, bu konuda uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, diplomatik çözümler arayışının önemine dikkat çekti.