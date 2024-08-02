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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail Bakanı Katz'a Cevap

Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail Bakanı Katz'a Cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine karşı güçlü bir tepki gösterdi. Yılmaz, "Her şeyin güzel olacağı gün, Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu gündür" diyerek, İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medya Üzerinden Yanıt

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivilleri hedef alanların adının Türkiye veya Cumhurbaşkanımız olduğuna girmeye cesaret edemeyeceklerini" ifade etti.

Demokrasi ve Uluslararası Hukuk Vurgusu

Yılmaz, Türkiye’nin uluslararası platformda hakkı savunduğunu ve hiçbir zaman zalimlerin yanında yer almadığını belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan onur duyuyoruz" diyerek, Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma çabalarının altını çizdi.

Filistin Halkına Destek

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, "Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve Netanyahu yönetiminin mazlum halka karşı işlediği suçların cezalandırılması, barış ve huzurun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir" dedi.

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