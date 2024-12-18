DOLAR
35,01 -0,09%
EURO
36,73 -0,06%
ALTIN
2.968,34 0,26%
BITCOIN
3.623.410,86 3,13%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsveç Süryani Toplumuna Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç Süryani toplum temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsveç Süryani Toplumuna Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç Milletvekili ve Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ile İsveç Süryani toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu buluşmanın ardından Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarını aktardı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz yıl Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi açılışında Süryani toplumu hakkında vurguladığı noktaları hatırlatarak, "Devletimiz, 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı asli görevlerinden biri kabul etmektedir," ifadesini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, Süryani vatandaşları ve kültürel miraslarının Türkiye'nin asli unsuru ve zenginliği olduğunu belirtti. Yılmaz, "Yurt dışında yaşayan Süryani toplumunun ata topraklarına bağlılıklarını ve Türkiye'ye desteklerini dile getirmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-İsveç ilişkilerinin 100. yılına girdiğimiz bu dönemde, Süryani toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sol 5), İsveç Milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın (sağ 6) ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komitesi Toplandı: BMGK 1701 Uygulaması İçin Çalışmalar Başladı
3
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı
4
Kongo'da İsyancılar Mbingi Kontrolünü Ele Geçirdi
5
Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı
6
İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi
7
DSÖ: 2014'ten Bu Yana 70 Bin Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı