Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsveç Süryani Toplumuna Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsveç Süryani Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç Milletvekili ve Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ile İsveç Süryani toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu buluşmanın ardından Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarını aktardı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz yıl Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi açılışında Süryani toplumu hakkında vurguladığı noktaları hatırlatarak, "Devletimiz, 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdi gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı asli görevlerinden biri kabul etmektedir," ifadesini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, Süryani vatandaşları ve kültürel miraslarının Türkiye'nin asli unsuru ve zenginliği olduğunu belirtti. Yılmaz, "Yurt dışında yaşayan Süryani toplumunun ata topraklarına bağlılıklarını ve Türkiye'ye desteklerini dile getirmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-İsveç ilişkilerinin 100. yılına girdiğimiz bu dönemde, Süryani toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerletilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diyerek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sol 5), İsveç Milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın (sağ 6) ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.