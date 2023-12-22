Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iyi haber: Enflasyon, ivme kaybediyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "3. Finansın Geleceği Zirvesi" Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapıldı. Zirveye video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, ekonomik toparlanma, enflasyon, kredi hacmi ve bankacılık sektörü gibi konularda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili umutlu konuştu. Yılmaz, 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonda önemli bir gerileme beklediklerini söyledi. Yılmaz, enflasyonun ağustos ayıyla birlikte düşüş eğilimine girdiğini ve bu eğilimin güçlendiğini belirtti.

Enflasyonda Son Durum Ne?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları yüzde 3,28 artarken, yıllık enflasyon yüzde 61,98'e yükseldi. Bu oran, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. Enflasyon canavarı, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.